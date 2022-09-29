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Житель Красноярска задолжал 1,5 млн рублей по алиментам

Главная Общество
Красноярск
17:31 29 Сентября 2022
алименты, красноярск, происшествия, общество
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43-летний житель Красноярска не перечислил на свою дочь около 1,5 млн рублей алиментов, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Красноярскому краю.

Было возбуждено исполнительное производство.

Пристав вынес запрет на выезд должника за пределы России и вынес постановление о запрете регистрационных действий с имуществом, задолженность мужчина так и не погасил.

Тогда судебный пристав привлёк его к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Судом ему было назначено 40 часов обязательных работ, однако мужчина их не отработал, а его материальная поддержка дочки не превышала 4 тыс. руб.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Чтобы не получить судимость мужчина оплатил задолженность 1,5 млн руб.

Фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов

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