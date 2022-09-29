Красноярец проиграл суд военкомату о незаконной мобилизации

Накануне, 28 сентября, в Красноярске в Октябрьском районном суде было вынесено решение по иску выпускника военной кафедры Сергея Заборовского. Красноярец получил повестку в рамках частичной мобилизации и пытался её опротестовать.

Как пишет издание NGS24, решением суда было отказано мобилизованному красноярцу и вынесен вердикт в пользу военкомата Октябрьского и Железнодорожного районов.

Юрист Сергея отметила, что дело может стать прецендентом для вынесения подобных решений в целом по России.

По словам Заборовского, он пошёл на военную кафедру СФУ для того, чтобы не идти на срочную службу и не потерять один год.

Красноярец признался, что в рамках обучения у них была строевая подготовка, их учили маршировать. В конце обучения на протяжении трёх недель Сергей отправился в танковую часть в Козульке. Большую часть времени они просидели в казарме и какие-то реальные учения у них не проводили.

По окончании обучения Сергею было присвоено звание рядового. В военном билете была оставлена пометку «не служил». Красноярцу дали военно-учетную специальность «мастер по обслуживанию систем залпового огня». На данный момент Сергей является сотрудником дочернего предприятия крупной нефтяной компании. Повестку призывник получил в офисе 22 сентября. Добавим, что Сергей может обжаловать решение суда в течение 30 дней.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид