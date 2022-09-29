В Норильске начал работу Образовательный центр Юрия Башмета

Всемирно известный альтист, дирижёр, педагог, общественный деятель Юрий Башмет прибыл на открытие Образовательного центра, который располагается на базе норильского колледжа искусств.

Напомним, в мае в городе состоялась презентация регионального образовательного центра Юрия Башмета. Ученики теперь смогут участвовать в творческих мероприятиях, мастер-классах и встречах с известными деятелями искусств. Всего же таких центров в России 16.

— Центр создан для того, чтобы давать профессиональные ориентиры и развивать молодых талантливых ребят. Раз в месяц к ним будут приезжать по два-три педагога. За год мы планируем провести 24 мастер-класса. Работа центра осуществляется при поддержке компании «Норникель». Я думаю, наше сотрудничество будет только расширяться, не только в Норильске, но и в целом в Красноярском крае, — рассказал Дмитрий Гринченко, директор «Русского концертного агентства».

26-28 сентября первые занятия провели Василий Степанов, преподаватель Российской академии музыки им. Гнесиных, Леонид Гурьев, преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и Андрей Зубов, концертмейстер группы ударных инструментов Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», преподаватель МГКМИ им. Ф. Шопена. Секретами мастерства с ребятами поделился и маэстро Юрий Башмет.

— Было очень интересно работать с Юрием Абрамовичем. Он подсказал, как добиться более совершенного результата. Советы от музыканта такого уровня — ценнейший опыт и незабываемые ощущения, — рассказала Дарья Архипова, студентка второго курса Норильского колледжа искусств.

Юрий Башмет после мастер-класса отметил, что в Норильске не плохо учат, его не разочаровали.

— Это не та история, что мы приехали и будем всех тут учить московской школе. Смысл: рассмотреть, почувствовать уровень, где-то освежить и расставить знания по местам, — сказал маэстро.

В завершении в Заполярном театре драмы выступили Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы».

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