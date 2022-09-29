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54-летний норильчанин перевёл «американской» возлюбленной более 1,5 млн рублей

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Красноярск
16:10 29 Сентября 2022
мошенничество, в красноярском крае, норильск, происшествия, общество
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Житель Норильска перевёл возлюбленной «из Америки» более 1,5 млн рублей.

В дежурную часть обратился мужчина 1968 года и рассказал, что нарвался на мошенников.

Как оказалось, 54-летний норильчанин в течение месяца общался на сайте знакомств с «американской военной». Она якобы проходит службу в Сирии. Девушка свободно владела русским языком. Она убедила мужчину, что хочет переехать к нему в Норильск и пояснила, что у неё умер отец и оставил ей в наследство 1 млн 300 тыс. долларов. Валюту ей якобы необходимо отправить посылкой. Для оформления требуются дополнительные деньги. тогда потерпевший перевел на счёт мошенницы более 1,5 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», максимальное наказание по которой до 10 лет лишения свободы.

Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко

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