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ПСБ содействует притоку крупных компаний в ДНР, ЛНР, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области и на полуостров Крым

Главная Общество
Красноярск
15:10 29 Сентября 2022
общество, банк, услуги
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ПСБ расширяет список услуг, предоставляемых на территории ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей, а также на полуострове Крым: банк теперь проводит в этих регионах первичную идентификацию компаний, которым принадлежит счет типа «С», а также представителей владельца счета, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

«Специальный счет типа «С» дает возможность российским компаниям и предпринимателям выполнить свои обязательства перед зарубежными партнерами в условиях санкционных ограничений. Для открытия счета российским компаниям необходимо подать заявление в любом отделении ПСБ без личного присутствия представителя компании, на имя которой открывается счет. Далее компаниям-нерезидентам необходимо пройти первичную идентификацию: сделать это можно в офисах банка на территории ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей, а также на полуострове Крым. Обслуживание счетов будет также осуществляться в офисах в этих регионах. Подобное решение даст дополнительный приток депозитной базы, позволяющей формировать кредитование этих регионов», — рассказал директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов Владимир Ефанов. 

Счет типа «С» — банковский счет, открываемый российской компанией на имя своего контрагента-нерезидента, не имеющего на территории РФ филиала или представительства. С помощью таких счетов российские компании получают возможность рассчитаться перед иностранными партнерами по ранее возникшим обязательствам, в том числе выплатить кредиты и займы, осуществить платежи по заключенным договорам иностранным организациям-партнерам, оплатить арендные и лизинговые платежи по приобретению транспорта, покупки недвижимости у физических лиц. 

Специальный счет имеет ряд отличий от обычного счета и помогает контролировать условия сделки. Так, например, на него могут зачисляться только рубли, а размер обязательств должен составлять более 10 млн рублей в месяц (или эквивалент в иностранной валюте). Кроме того, со счета типа «С» невозможно вывести средства: резидент, на которого он открыт, не вправе распоряжаться деньгами и списывать их по своему распоряжению. При этом счет оставляет большие возможности для проведения различных транзакций со стороны заявителей.

Реклама. ПАО Промсвязьбанк (ПСБ)

Фото предоставлено ПАО Промсвязьбанк (ПСБ)

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