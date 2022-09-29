23-летняя красноярка пыталась проехать в Железногорск по поддельному пропуску

Сотрудниками МВД по подозрению в использовании подложного пропуска задержали 23-летнюю девушку.

Сотрудники полиции изъяли у неё поддельный пропуск, в котором была её фотография, но фамилия, имя и отчество другой женщины. Как оказалось, подложный документ девушка приобрела в Красноярске через приятельницу. За это нарушительница заплатила 5 тыс. руб.

Как сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ. Максимальное наказание по статье — арест на срок до 6 месяцев.

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