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23-летняя красноярка пыталась проехать в Железногорск по поддельному пропуску

Главная Общество
Красноярск
15:02 29 Сентября 2022
общество, происшествия, красноярск, железногорск, мвд
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Сотрудниками МВД по подозрению в использовании подложного пропуска задержали 23-летнюю девушку.

Сотрудники полиции изъяли у неё поддельный пропуск, в котором была её фотография, но фамилия, имя и отчество другой женщины. Как оказалось, подложный документ девушка приобрела в Красноярске через приятельницу. За это нарушительница заплатила 5 тыс. руб.

Как сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ. Максимальное наказание по статье — арест на срок до 6 месяцев.

Фото: © 24.мвд.рф

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