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В Красноярске обустраивают триатлонный комплекс в Татышев-парке

Главная Общество
Красноярск
14:27 29 Сентября 2022
общество, красноярск, спорт, развитие, велосипед
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С 2021 года при серьезной финансовой поддержке края на территории Татышев-парка в восточной части ведутся работы по созданию триатлонного комплекса.

В прошлом году обустроили четырёхкилометровую велотрассу шириной 4 метра с освещением и спортивный павильон «Триатлон-центр» с раздевалками, душевыми, тренажёрной комнатой и камерами для хранения спортивного инвентаря. Отметим, что на велотрассе могут тренироваться все желающие.

Летом специалисты приступили к обустройству беговой дорожки длиной 1 875 метров и шириной 6 метров. Работы завершили в сентябре.

Сейчас на триатлонном комплексе занимаются около 200 спортсменов, 78 из них — воспитанники отделения триатлона МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Здоровый мир», многие из них – члены спортивной сборной команды Красноярского края по триатлону. Также на острове Татышев проводят соревнования по дуатлону.

Дата рождения триатлона в Красноярске — 14 мая 1988 года. Тогда здесь на острове Татышев не было ничего кроме одного асфальтового кольца длиной 3 км 300 м. Мы провели первые в Сибири соревнования по триатлону и наш вид спорта сделал головокружительную карьеру. За эти 30 лет мы дошли от дворовых соревнований до Олимпийских игр, — рассказал Владимир Мусиенко, председатель краевой федерации триатлона. — Нашему виду спорта необходим был новый спортивный объект. Ведь было невозможно качественно тренироваться. Спортсмены часто травмировались, попадали в завалы. Прекрасно, что администрации города и края пошли нам на встречу и создали этот спортивный, функциональный, соответствующий самым современным требованиям, объект.

Спортсмены отмечают качество и удобство триатлонного комплекса.

Ирина Секира, воспитанница отделения триатлона МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Здоровый мир», занимается триатлоном около 8 лет:

Раньше здесь тренироваться было тяжело, мешало большое количество народу, гуляющее по велотрассе, объезжать было невозможно. Сейчас намного проще. Трасса новая, никаких неровностей, людей мало. Стало больше качественных тренировок.

Для проведения соревнований по триатлону, который включает в себя сразу три дисциплины (бег, велозабег и плавание) необходимо дальнейшее развитие триатлонного комплекса. Об этом как раз и рассказал Сергей Васильев, директор МАУ «Татышев-парк»:

На сегодняшний день готовятся документы для объявления тендера на проектирование новых спортивных объектов комплекса: бегового трека с индивидуальными

Фото: ©  vk.com/krasnoyarskrf

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