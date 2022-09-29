В Красноярске продолжается развитие триатлонного комплекса в Татышев-парке

Остров Татышев — это популярное место для отдыха у горожан и гостей Красноярска. С 2021 года при серьезной финансовой поддержке края на территории Татышев-парка в восточной части ведутся работы по созданию триатлонного комплекса. Он важен не только с точки зрения возможностей для тренировок красноярских триатлонистов, но и для общего развития Татышев-парка.

В прошлом году здесь обустроили четырёхкилометровую велотрассу шириной 4 метра с освещением и спортивный павильон «Триатлон-центр» с раздевалками, душевыми, тренажёрной комнатой и камерами для хранения спортивного инвентаря. На велотрассе могут заниматься как профессионалы, так и любители с соблюдением техники безопасности.

Летом специалисты приступили к обустройству беговой дорожки длиной 1 875 метров и шириной 6 метров. Работы завершили в сентябре.

Сейчас на триатлонном комплексе занимаются около 200 спортсменов, 78 из них — воспитанники отделения триатлона МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Здоровый мир», многие из них – члены спортивной сборной команды Красноярского края по триатлону. Также на острове проводят соревнования по дуатлону. Например, 4 сентября здесь состоялся этап Кубка России по дуатлону, в котором приняли участие более 200 спортсменов из разных городов и территорий.

Как рассказал Владимир Мусиенко, председатель краевой федерации триатлона, на следующий год здесь планируют провести чемпионат России: «Теперь у нас есть всё для того, чтобы проводить такие состязания».

— Дата рождения триатлона в Красноярске — 14 мая 1988 года. Тогда здесь на острове Татышев не было ничего кроме одного асфальтового кольца длиной 3 км 300 м. Мы провели первые в Сибири соревнования по триатлону и наш вид спорта сделал головокружительную карьеру. За эти 30 лет мы дошли от дворовых соревнований до Олимпийских игр, — поделился Владимир Мусиенко. — Нашему виду спорта необходим был новый спортивный объект, ведь было невозможно качественно тренироваться. Спортсмены часто травмировались, попадали в завалы. Прекрасно, что администрации города и края пошли нам на встречу и создали этот спортивный, функциональный, соответствующий самым современным требованиям, объект.

Спортсмены отмечают качество и удобство триатлонного комплекса.

Ирина Секира, воспитанница отделения триатлона МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Здоровый мир», занимается триатлоном около 8 лет:

— Раньше здесь тренироваться было тяжело, мешало большое количество людей, гуляющих по велотрассе, объезжать было невозможно. Сейчас намного проще. Трасса новая, никаких неровностей, людей мало. Стало больше качественных тренировок.

Конечно, необходимо и дальнейшее развитие триатлонного комплекса. Об этом рассказал Сергей Васильев, директор МАУ «Татышев-парк»:

— На сегодняшний день готовятся документы для объявления конкурса на проектирование бегового трека с индивидуальными дорожками, бассейна размером 12 м на 25 м и тренажёрами. К концу года планируем получить проект, после чего будем обсуждать сроки его реализации. Все объекты должны вписываться в природный ландшафт острова, также будем высаживать новые деревья и кустарники.

— Триатлон – вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения её участниками трёх этапов: плавания, велогонки, бега и, конечно, если здесь появится бассейн — будет прекрасно, — отметил председатель краевой федерации триатлона.

Напомним, Губернатор края Александр Усс поддержал идею о строительстве триатлонного комплекса, которая была предложена президентом ФТР Ксенией Шойгу в ходе визита в Красноярск.

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