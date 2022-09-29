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В Красноярском крае на восстановление, охрану и защиту лесов направят более 6 млрд рублей

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Красноярск
14:15 29 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, лес, охрана
Фотография © krskstate.ru
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В ближайшие три года на охрану, защиту и воспроизводство лесов Красноярского края направят более 6 млрд рублей, сообщают на сайте регионального правительства. На борьбу с лесными пожарами край получил более 3,5 млрд руб. Средства направят на обнаружение и тушение возгораний в лесах, приобретение новой спецтехники и инвентаря, проведение противопожарных мероприятий, развитие системы дистанционного мониторинга. В том числе за счёт расширения сети видеонаблюдения и приобретение беспилотников. 

Регион продолжит увеличивать объёмы восстановления лесов. За три года на эти цели направят более 200 млн руб. В 2024 году Красноярский край должен достигнуть 100 % баланса между убытием лесов из-за вырубок, пожаров и вредителей и их воспроизводством.  Для этого продолжится укрепление материально-технической базы лесничеств и питомников новой техникой и навесным оборудованием. А также строительство теплиц для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой.

Почти 500 млн рублей получит краевая Лесная охрана. Инспекторы продолжат патрулирование леса для пресечения незаконных рубок, расследования причин возникновения лесных пожаров, обследования лесосек. Кроме того, на эти средства закупят новую высокопроходимую технику.

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