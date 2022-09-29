Красноярск и Норильск стали одними из самых чистых городов России на прошлой неделе. Рейтинг был составлен экоактивистами за период с 19 по 25 сентября.

По словам создателей рейтинга, список был составлен на основе более 536 тыс разовых 20-минутных измерений в онлайн-режиме с более 1,6 тыс общественных датчиков качеством атмосферного воздуха. В список включили 65 городов

Согласно рейтингу, Красноярск занял 46 место, Норильск оказался на 52 строчке. При этом Минусинск вошёл в список самых грязных городов и занял 5 место. Добавим, что самым пыльным стал Новосибирск, Братск – самым чистым.

Фото: © Никита Алексеев