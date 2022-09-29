Житель Красноярского края пойдёт под суд за организацию азартных игр на 417 млн рублей

В Красноярском крае перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в подпольной организации азартных игр и участии в ОПГ.

Согласно версии следователей, на протяжении пяти лет злоумышленник состоял в ОПГ, в которую входил 61 человек. Участники преступного сообщества занимались незаконной игорной деятельностью в Красноярском крае и Кемеровской области.

Обвиняемый, в свою очередь, отвечал за монтаж и ремонт игрового оборудования в букмекерской конторе. Также было установлено, что на компьютерное оборудование, которое использовали для ставок на спортивные соревнования, установили программы, дающие возможность использования в качестве игровых автоматов. Таким образом, участники ОПГ получили доход более чем на 417 млн рублей.

Материалы уголовного дела, которые возбудили в отношении жителя Красноярского края, находятся в суде. Расследование дела в отношении других злоумышленников, включая руководителей ОПГ, продолжается.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов