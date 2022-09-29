В Красноярске около 60 водителей оштрафовали сотрудники ГИБДД за тонировку

В Красноярске в среду, 28 сентября, инспекторы ГИБДД провели профилактический рейд «Тонировка». Всего за пару часов дорожным полицейским удалось задержать около 60 автомобилистов. Всем водителям был выписан административный штраф на сумму в 500 рублей.

Также нарушителям выдали требование о необходимости снятия тонировки с автомобиля. Отметим, что игнорирование данного требования может привести к аресту до 15 суток.

Некоторые автовладельцы в рамках рейда говорили сотрудникам ГИБДД о том, что иногда тонировка мешает им в управлении транспортным средством, в особенности в тёмное время суток и в дождь. Часть автомобилистов сразу же снимали тонировку.

Добавим, что в текущем году за тонировку оштрафовали 11 816 водителей.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости