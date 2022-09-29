29 сентября
Красноярск
погода +5 °C
58.45
 
€ 55.72
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске около 60 водителей оштрафовали сотрудники ГИБДД за тонировку

Главная Общество
Красноярск
13:27 29 Сентября 2022
в красноярске, гибдд, нарушение, нарушения, красноярск, водитель, автомобиль, штрафы
версия для печати Ico_print

В Красноярске в среду, 28 сентября, инспекторы ГИБДД провели профилактический рейд «Тонировка». Всего за пару часов дорожным полицейским удалось задержать около 60 автомобилистов. Всем водителям был выписан административный штраф на сумму в 500 рублей. 

Также нарушителям выдали требование о необходимости снятия тонировки с автомобиля. Отметим, что игнорирование данного требования может привести к аресту до 15 суток. 

Некоторые автовладельцы в рамках рейда говорили сотрудникам ГИБДД о том, что иногда тонировка мешает им в управлении транспортным средством, в особенности в тёмное время суток и в дождь. Часть автомобилистов сразу же снимали тонировку.

Добавим, что в текущем году за тонировку оштрафовали 11 816 водителей. 

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске обустраивают триатлонный комплекс в Татышев-парке

В Красноярске обустраивают триатлонный комплекс в Татышев-парке

29 Сентября 2022 г.
На велотрассе могут тренироваться все желающие
Новости Красноярска: Красноярск и Норильск стали одними из самых чистых городов России

Красноярск и Норильск стали одними из самых чистых городов России

29 Сентября 2022 г.
При этом Минусинск вошёл в пятерку антирейтинга
Новости Красноярска: В Красноярском крае на восстановление, охрану и защиту лесов направят более 6 млрд рублей

В Красноярском крае на восстановление, охрану и защиту лесов направят более 6 млрд рублей

29 Сентября 2022 г.
Регион продолжит увеличивать объёмы восстановления лесов
Новости Красноярска: Житель Красноярского края пойдёт под суд за организацию азартных игр на 417 млн рублей

Житель Красноярского края пойдёт под суд за организацию азартных игр на 417 млн рублей

29 Сентября 2022 г.
Обвиняемый являлся участником ОПГ, в котором состояли 61 человек
Новости Красноярска: В Красноярском крае к условному сроку приговорили двух браконьеров за вылов 500 кг рыбы

В Красноярском крае к условному сроку приговорили двух браконьеров за вылов 500 кг рыбы

29 Сентября 2022 г.
У браконьеров нашли 18 мешков с рыбой белых пород
Новости Красноярска: В Каратузском районе неизвестные подожгли нежилое строение с тюками сена

В Каратузском районе неизвестные подожгли нежилое строение с тюками сена

29 Сентября 2022 г.
Погибших и пострадавших нет
Новости компаний
28/09
ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Минцифры опубликовало специальности для отсрочки от мобилизации

Минцифры опубликовало специальности для отсрочки от мобилизации

27 Сентября 2022 г.
Сегодня открыли форму на «Госуслугах» по отсрочке от частичной мобилизации
Новости Красноярска: В ижевской школе количество погибших возросло до 13 человек

В ижевской школе количество погибших возросло до 13 человек

26 Сентября 2022 г.
По данным службы "112"
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс предложил оказать помощь семьям мобилизованных

Губернатор Александр Усс предложил оказать помощь семьям мобилизованных

26 Сентября 2022 г.
И напомнил о неукоснительном соблюдении ограничений по призыву
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru