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В Красноярском крае к условному сроку приговорили двух браконьеров за вылов 500 кг рыбы

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Красноярск
13:16 29 Сентября 2022
рыба, браконьер, полиция, преступление, суд, в красноярском крае, гибдд
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В Красноярском крае состоялся суд над двумя жителями Таймырского Долгано-Ненецкого района, которые обвинялись в браконьерстве. При патрулировании инспекторы ГИБДД остановили снегоход с двумя мужчинами. В санях полицейские нашли 18 мешков с рыбой белых пород.

Как выяснилось, браконьеры при помощи сетей незаконно выловили из реки Мунгуй порядка 500 кг рыбы. Правоохранители изъяли 450 муксунов и две нельмы. Таким образом, злоумышленники нанесли ущерб более чем на 1,6 млн рублей.

По решению суда мужчин приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года.  

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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