В Красноярском крае к условному сроку приговорили двух браконьеров за вылов 500 кг рыбы

В Красноярском крае состоялся суд над двумя жителями Таймырского Долгано-Ненецкого района, которые обвинялись в браконьерстве. При патрулировании инспекторы ГИБДД остановили снегоход с двумя мужчинами. В санях полицейские нашли 18 мешков с рыбой белых пород.

Как выяснилось, браконьеры при помощи сетей незаконно выловили из реки Мунгуй порядка 500 кг рыбы. Правоохранители изъяли 450 муксунов и две нельмы. Таким образом, злоумышленники нанесли ущерб более чем на 1,6 млн рублей.

По решению суда мужчин приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок