В Красноярске завершается сезон работы городских фонтанов

В мэрии Красноярска объявили о завершении сезона фонтанов. 30 сентября для горожан устроят последнее в этом году световое шоу на Театральной площади.

В честь закрытия сезона струи «дадут представление» под аккомпанемент 50 мелодий с 20:00 до 22:00. Каждую композицию будет сопровождать свой режим динамической подсветки, состоящей из 1 300 фонарей. Последний аккорд — особая трогательная композиция.

Отметим, что в этом году в городе работали 29 фонтанов. Они обслуживаются за счёт средств городского бюджета. Водные сооружения включили по традиции накануне Дня Победы.

1 октября специалисты приступят к работам по консервации фонтанов — отключат оборудование, чаши освободят от воды.