29 сентября
Красноярск
погода +5 °C
58.45
 
€ 55.72
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске завершается сезон работы городских фонтанов

Главная Общество
Красноярск
13:00 29 Сентября 2022
общество, красноярск, вода, зима
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В мэрии Красноярска объявили о завершении сезона фонтанов. 30 сентября для горожан устроят последнее в этом году световое шоу на Театральной площади.

В честь закрытия сезона струи «дадут представление» под аккомпанемент 50 мелодий с 20:00 до 22:00. Каждую композицию будет сопровождать свой режим динамической подсветки, состоящей из 1 300 фонарей. Последний аккорд — особая трогательная композиция.

Отметим, что в этом году в городе работали 29 фонтанов. Они обслуживаются за счёт средств городского бюджета. Водные сооружения включили по традиции накануне Дня Победы.

1 октября специалисты приступят к работам по консервации фонтанов — отключат оборудование, чаши освободят от воды.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске обустраивают триатлонный комплекс в Татышев-парке

В Красноярске обустраивают триатлонный комплекс в Татышев-парке

29 Сентября 2022 г.
На велотрассе могут тренироваться все желающие
Новости Красноярска: Красноярск и Норильск стали одними из самых чистых городов России

Красноярск и Норильск стали одними из самых чистых городов России

29 Сентября 2022 г.
При этом Минусинск вошёл в пятерку антирейтинга
Новости Красноярска: В Красноярском крае на восстановление, охрану и защиту лесов направят более 6 млрд рублей

В Красноярском крае на восстановление, охрану и защиту лесов направят более 6 млрд рублей

29 Сентября 2022 г.
Регион продолжит увеличивать объёмы восстановления лесов
Новости Красноярска: Житель Красноярского края пойдёт под суд за организацию азартных игр на 417 млн рублей

Житель Красноярского края пойдёт под суд за организацию азартных игр на 417 млн рублей

29 Сентября 2022 г.
Обвиняемый являлся участником ОПГ, в котором состояли 61 человек
Новости Красноярска: В Красноярске около 60 водителей оштрафовали сотрудники ГИБДД за тонировку

В Красноярске около 60 водителей оштрафовали сотрудники ГИБДД за тонировку

29 Сентября 2022 г.
Штраф составил 500 рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае к условному сроку приговорили двух браконьеров за вылов 500 кг рыбы

В Красноярском крае к условному сроку приговорили двух браконьеров за вылов 500 кг рыбы

29 Сентября 2022 г.
У браконьеров нашли 18 мешков с рыбой белых пород
Новости компаний
28/09
ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 26 сентября в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

26 сентября в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

26 Сентября 2022 г.
На юге Таймырского муниципального района будет дуть ветер до 17 м/с
Новости Красноярска: В ижевской школе количество погибших возросло до 13 человек

В ижевской школе количество погибших возросло до 13 человек

26 Сентября 2022 г.
По данным службы "112"
Новости Красноярска: Минцифры опубликовало специальности для отсрочки от мобилизации

Минцифры опубликовало специальности для отсрочки от мобилизации

27 Сентября 2022 г.
Сегодня открыли форму на «Госуслугах» по отсрочке от частичной мобилизации
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru