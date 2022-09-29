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Единороссы проводили на службу двоих призывников городской спортивной школы по видам единоборств

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Красноярск
11:54 29 Сентября 2022
общество, красноярск, мобилизация, партии
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Городская спортивная школа по видам единоборств вчера, 28 сентября, проводила на службу двоих призывников. Проводить Евгения Алексеева и Антона Бессараба пришли не только родные, друзья и коллеги, но и десятки воспитанников, а также представители «Единой России».

Повестки им вручил член местного политсовета «Единой России» в Советском районе, руководитель спортивной школы по видам единоборств Евгений Царев.

Парни ранее служили в армии и с честью идут выполнять свой гражданский долг.

«Служил в 2017 году в Уссурийске, артиллерийская разведка. Специальность - топогеодезист. Благодарен всем присутствующим сегодня, это не описать словами», - рассказал Евгений Алексеев

«Иду с боевым иду настроем. Думаю, съездим с Евгением, поработаем и приедем. Будем защищать мирное небо над нашими головами»,  - поделился тренер по кикбоксингу Антон Бессараб.

Евгений Царев отметил, что решил организовать проводы парней всем коллективом, потому что это поддержит ребят и придаст им сил.

«Я сам из деревни и уходил в армию в 1985 году, тогда вся деревня меня провожала. Мне это очень помогло, меня поддержали. Парни должны знать, что их ждут и на них надеются», - рассказал Евгений Царев. 

Без внимания не останутся и родные призывников, попавших под мобилизацию. Депутат Заксобрания Елена Пензина рассказала о том, что «Единая Россия» возьмет шефство над семьями ребят и будет помогать в решении любых вопросов.

«Федеральными органами партии принято решение взять каждую семью мобилизованных под опеку партийцев. Также с февраля партия организовала гуманитарный центр, мы собирали помощь для беженцев. Сейчас мы занимаемся сбором помощи для мобилизованных граждан. Порой не столько важны деньги, или вещи, важны добрые слова, и понимание, что есть люди, которые знают, какая задача стоит перед ребятами, и которые ждут их возвращения домой. Объединяются предприниматели, чтобы помогать, брать семьи под опеку. У нас огромное количество людей, которые объединяются, и наша задача - сделать так, чтобы эти люди друг о друге знали. Есть группа  людей, 1,5 тысячи человек, которая объединяет Березовку, Солонцы,  Емельяновский, Октябрьский районы. Кто-то вяжет, кто-то пишет письма. Мы должны друг о друге знать,  чтобы любые проблемы решать максимально быстро», - рассказала Елена Пензина.

Все родственники, друзья и коллеги пожелали Антону и Евгению легкой службы и скорейшего возвращения домой. На время службы в спортивной школе их рабочие места будут за ними сохранены. 

По материалам "Единой России"

Фото: "Единая Россия"

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