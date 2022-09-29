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В Красноярском крае дорогу вдоль реки Мана сделают более безопасной

Главная Общество
Красноярск
11:05 29 Сентября 2022
в красноярском крае, дорога, безопасность, автомобиль, дтп, работа
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В Красноярском крае в Манском районе на маршруте Кияй – Большой Унгут – Жержул будет изменена организация дорожного движения вдоль р. Мана. Специалисты сделают дорогу более безопасной.

Дело в том, что за последнее время на данном участке случилось несколько ДТП, в результате которых транспортные средства оказывались в водоёме.

Комплекс мероприятий по предотвращению подобных случаев обсудили специалисты в рамках выездного совещания. Проанализировав ситуацию, было принято решение реализовать мероприятия, повысив безопасность дорожного движения.

Выполнение работ запланировано на следующий год. Планируется отсыпка обочин, монтаж боковых металлических ограждений для предотвращения съезда в водоём.

Кроме того, там установят дорожные знаки об ограничении максимальной скорости и возможном падении камней со склона горы.

Фото: © КРУДОР

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