КрасЖД реконструировала 4 уникальных малых моста в Республике Хакасии

На КрасЖД завершена реконструкция четырёх малых железнодорожных мостов в Орджоникидзевском районе Хакасии. Они расположены между станциями Июс и Копьёво на участке Ачинск - Абакан, который связывает Транссиб с Южным ходом магистрали и обеспечивает транспортную доступность отдалённых населённых пунктов региона.

Однопутные мостовые переходы были построены в 1916 году во время прокладки Ачинско-Минусинской железной дороги (Ачминдора). Технический потенциал сооружений позволил безопасно эксплуатировать их в течение длительного времени.

В ходе работ по капитальному ремонту мостов, железнодорожники повысили прочность основных элементов конструкций: укрепили береговые устои и усилили монолитным бетоном опоры.

На месте старых пролётных строений специалисты установили новые, изготовленные из высокопрочных материалов, а затем уложили современный путь на железобетонном основании.

После модернизации срок службы искусственных сооружений продлён ещё на 50 лет. Длина каждого из 4-х мостов осталась прежней – 12,7 метров.

Ремонт был выполнен в кратчайшие сроки - в течение трёх летних месяцев. Реконструкция искусственных сооружений ведется с учетом возросших требований к грузоподъемности и обусловлена интенсивным развитием тяжеловесного движения поездов на Красноярской магистрали. Инвестиции ОАО «РЖД» в капитальный ремонт малых мостов Хакасии составил порядка 80 млн руб.

По материалам КрасЖД

Фото: © КрасЖД