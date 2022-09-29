29 сентября
Красноярск
погода +3 °C
58.45
 
€ 55.72
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

КрасЖД реконструировала 4 уникальных малых моста в Республике Хакасии

Главная Общество
Красноярск
10:42 29 Сентября 2022
ржд, железные дороги, хакасия
версия для печати Ico_print

На КрасЖД завершена реконструкция четырёх малых железнодорожных мостов в Орджоникидзевском районе Хакасии. Они расположены между станциями Июс и Копьёво на участке Ачинск - Абакан, который связывает Транссиб с Южным ходом магистрали и обеспечивает транспортную доступность отдалённых населённых пунктов региона.  

Однопутные мостовые переходы были построены в 1916 году во время прокладки Ачинско-Минусинской железной дороги (Ачминдора). Технический потенциал сооружений позволил безопасно эксплуатировать их в течение длительного времени.

В ходе работ по капитальному ремонту мостов, железнодорожники повысили прочность основных элементов конструкций: укрепили береговые устои и усилили монолитным бетоном опоры.

На месте старых пролётных строений специалисты установили новые, изготовленные из высокопрочных материалов, а затем уложили современный путь на железобетонном основании.

После модернизации срок службы искусственных сооружений продлён ещё на 50 лет. Длина каждого из 4-х мостов осталась прежней – 12,7 метров.

Ремонт был выполнен в кратчайшие сроки - в течение трёх летних месяцев. Реконструкция искусственных сооружений ведется с учетом возросших требований к грузоподъемности и обусловлена интенсивным развитием тяжеловесного движения поездов на Красноярской магистрали. Инвестиции ОАО «РЖД» в капитальный ремонт малых мостов Хакасии составил порядка 80 млн руб.

По материалам КрасЖД

Фото: © КрасЖД

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Глава Манского района Артём Черных объявил о своей отставке

Глава Манского района Артём Черных объявил о своей отставке

29 Сентября 2022 г.
При этом он продолжит исполнять обязанности главы района до 7 октября
Новости Красноярска: В Красноярском крае дорогу вдоль реки Мана сделают более безопасной

В Красноярском крае дорогу вдоль реки Мана сделают более безопасной

29 Сентября 2022 г.
За последнее время несколько автомобилей улетали в водоём
Новости Красноярска: Вблизи Красноярска на заповедных территориях выявили нарушителей

Вблизи Красноярска на заповедных территориях выявили нарушителей

29 Сентября 2022 г.
Составлены административные протоколы
Новости Красноярска: В Красноярске задержан наркозакладчик, ранее избивший щенка в лифте

В Красноярске задержан наркозакладчик, ранее избивший щенка в лифте

29 Сентября 2022 г.
Мужчину заключили под стражу
Новости Красноярска: На красноярском предприятии выявлены экологические нарушения

На красноярском предприятии выявлены экологические нарушения

29 Сентября 2022 г.
Результаты замеров показали превышения выбросов по ряду загрязняющих веществ
Новости Красноярска: В Красноярске до 7 октября продлены ограничения на движение транспорта в районе проспекта Свободный

В Красноярске до 7 октября продлены ограничения на движение транспорта в районе проспекта Свободный

29 Сентября 2022 г.
Там продолжают ремонтировать теплосети
Новости компаний
28/09
ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Минцифры опубликовало специальности для отсрочки от мобилизации

Минцифры опубликовало специальности для отсрочки от мобилизации

27 Сентября 2022 г.
Сегодня открыли форму на «Госуслугах» по отсрочке от частичной мобилизации
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс предложил оказать помощь семьям мобилизованных

Губернатор Александр Усс предложил оказать помощь семьям мобилизованных

26 Сентября 2022 г.
И напомнил о неукоснительном соблюдении ограничений по призыву
Новости Красноярска: В Туруханском районе мужчина зарезал знакомую после похорон жены

В Туруханском районе мужчина зарезал знакомую после похорон жены

26 Сентября 2022 г.
Ему назначено наказание — 8 лет тюрьмы в исправительной колонии строгого режима
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru