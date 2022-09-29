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Вблизи Красноярска на заповедных территориях выявили нарушителей

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Красноярск
10:51 29 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, нарушения
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Инспекторы краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям во время рейдов на территории памятника природы «Чёрная Сопка» и в заказнике «Красноярский» зафиксировали четыре нарушения природоохранного законодательства. В частности, такие нарушения, как движение и стоянка транспорта вне существующих дорог и специально оборудованных площадок. Составлены административные протоколы.

Также инспекторы провели с посетителями разъяснительные беседы о противопожарных мерах и о режимах охраны территорий, сообщает пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

— За год инспекторы выявили 109 нарушений правил охраны и использования природных ресурсов на заповедных территориях Красноярского края, — отметил Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Фото: © пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края

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