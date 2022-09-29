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В Красноярске задержан наркозакладчик, ранее избивший щенка в лифте

Главная Общество
Красноярск
10:46 29 Сентября 2022
в красноярске, город, красноярск, преступление, полиция, мвд
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В Красноярске сотрудниками полиции был задержан 30-летний мужчина, которого подозревают в сбыте синтетического наркотика в крупном размере. 

Отметим, что у злоумышленника был обнаружен свёрток с порошкообразным веществом, которое находилось в полиэтилене. Впоследствии выяснилось, что это синтетическое наркотическое вещество весом около 200 гр. Мужчина объяснил, что купил запрещённое вещество в интернете для дальнейшей перепродажи. 

Также полицейские установили, что злоумышленник в начале сентября в лифте одного из домов в Свердловском районе избил щенка. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и ему грозит до 20 лет колонии. В связи с жестоким обращением животного проводится проверка. 

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

 

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