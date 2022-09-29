На красноярском предприятии выявлены экологические нарушения

Инспекторы министерства экологии Красноярского края выявили нарушения природоохранного законодательства на одном из предприятий Центрального района.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и рационального природопользования, на производственной площадке организации (ул. Северное Шоссе, 31Г) круглосуточно работает угольная котельная. Регулярно на горячую линию министерства поступают жалобы на задымление и неприятный запах от неё.

Передвижная эколаборатория отобрала пробы промышленных выбросов во время работы котельной. Результаты замеров показали значительные превышения выбросов по ряду загрязняющих веществ.

При этом объект расположен вблизи от жилых домов и соцобъектов.

Министерство направило иск в суд для прекращения эксплуатации котельной.