В Красноярске до 7 октября продлены ограничения на движение транспорта в районе проспекта Свободный

В Красноярске продолжают действовать ограничения на движение автомобилей по проезду в районе проспекта Свободный, 46. Было принято решение о продлении ограничений до седьмого октября.

Это связано с продолжающимся аварийным ремонтом теплосетей. Таким образом, на время ремонтных работ перекрыт проезд с западной стороны здания №46 на пр. Свободный.

Водители не смогут проехать по участку проезда от пр. Свободный до здания №1 с 9 по улице Телевизорной. Ограничения продлятся до 20:00 7 октября.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости