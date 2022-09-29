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В Красноярске до 7 октября продлены ограничения на движение транспорта в районе проспекта Свободный

Главная Общество
Красноярск
10:21 29 Сентября 2022
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В Красноярске продолжают действовать ограничения на движение автомобилей по проезду в районе проспекта Свободный, 46. Было принято решение о продлении ограничений до седьмого октября.  

Это связано с продолжающимся аварийным ремонтом теплосетей. Таким образом, на время ремонтных работ перекрыт проезд с западной стороны здания №46 на пр. Свободный.

Водители не смогут проехать по участку проезда от пр. Свободный до здания №1 с 9 по улице Телевизорной. Ограничения продлятся до 20:00 7 октября.  

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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