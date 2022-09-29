29 сентября
Красноярск
погода +3 °C
58.45
 
€ 55.72
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жители Ачинска летом платили за отопление из-за горячего полотенцесушителя

Главная Общество
Красноярск
10:14 29 Сентября 2022
общество, происшествия, ачинск, в красноярском крае, роспотребнадзор
версия для печати Ico_print

Жители Ачинска пожаловались в Роспотребнадзор на взимание платы за отопление летом своей ресурсоснабжающей организацией.

— Выяснилось, что начисление платы за отопление осуществлялось из-за горячего полотенцесушителя, хотя обогрев полотенцесушителей производится в связи с предоставлением услуги по горячему водоснабжению и не связан с системой отопления, — пишет в своём Telegram-канале руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

От противоправных действий ресурсоснабжающей организации пострадали сотни жителей семи многоквартирных домов. С них незаконно взяли плату — более 350 000 руб.

Роспотребнадзор подал судебный иск в защиту людей с требованием прекратить противоправные действия в отношении потребителей и произвести пострадавшим перерасчёт.

Ресурсоснабжающая компания осуществила перерасчёт потребителям.

Судом вынесено три судебных решения о признании действий ООО «Теплосеть» по начислению платы за отопление незаконными.

В ближайшее время состоится рассмотрение ещё трёх исков по трём жилым домам.

Также Общество привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.14.7 КоАП РФ в виде штрафов в 42 000 руб.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Глава Манского района Артём Черных объявил о своей отставке

Глава Манского района Артём Черных объявил о своей отставке

29 Сентября 2022 г.
При этом он продолжит исполнять обязанности главы района до 7 октября
Новости Красноярска: В Красноярском крае дорогу вдоль реки Мана сделают более безопасной

В Красноярском крае дорогу вдоль реки Мана сделают более безопасной

29 Сентября 2022 г.
За последнее время несколько автомобилей улетали в водоём
Новости Красноярска: Вблизи Красноярска на заповедных территориях выявили нарушителей

Вблизи Красноярска на заповедных территориях выявили нарушителей

29 Сентября 2022 г.
Составлены административные протоколы
Новости Красноярска: В Красноярске задержан наркозакладчик, ранее избивший щенка в лифте

В Красноярске задержан наркозакладчик, ранее избивший щенка в лифте

29 Сентября 2022 г.
Мужчину заключили под стражу
Новости Красноярска: КрасЖД реконструировала 4 уникальных малых моста в Республике Хакасии

КрасЖД реконструировала 4 уникальных малых моста в Республике Хакасии

29 Сентября 2022 г.
Длина каждого из 4-х мостов – 12,7 метров
Новости Красноярска: На красноярском предприятии выявлены экологические нарушения

На красноярском предприятии выявлены экологические нарушения

29 Сентября 2022 г.
Результаты замеров показали превышения выбросов по ряду загрязняющих веществ
Новости компаний
28/09
ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 26 сентября в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

26 сентября в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

26 Сентября 2022 г.
На юге Таймырского муниципального района будет дуть ветер до 17 м/с
Новости Красноярска: Следком установил личность напавшего на школу ижевского стрелка

Следком установил личность напавшего на школу ижевского стрелка

26 Сентября 2022 г.
Им оказался бывший выпускник учебного заведения
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс предложил оказать помощь семьям мобилизованных

Губернатор Александр Усс предложил оказать помощь семьям мобилизованных

26 Сентября 2022 г.
И напомнил о неукоснительном соблюдении ограничений по призыву
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru