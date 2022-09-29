Жители Ачинска летом платили за отопление из-за горячего полотенцесушителя

Жители Ачинска пожаловались в Роспотребнадзор на взимание платы за отопление летом своей ресурсоснабжающей организацией.

— Выяснилось, что начисление платы за отопление осуществлялось из-за горячего полотенцесушителя, хотя обогрев полотенцесушителей производится в связи с предоставлением услуги по горячему водоснабжению и не связан с системой отопления, — пишет в своём Telegram-канале руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

От противоправных действий ресурсоснабжающей организации пострадали сотни жителей семи многоквартирных домов. С них незаконно взяли плату — более 350 000 руб.

Роспотребнадзор подал судебный иск в защиту людей с требованием прекратить противоправные действия в отношении потребителей и произвести пострадавшим перерасчёт.

Ресурсоснабжающая компания осуществила перерасчёт потребителям.

Судом вынесено три судебных решения о признании действий ООО «Теплосеть» по начислению платы за отопление незаконными.

В ближайшее время состоится рассмотрение ещё трёх исков по трём жилым домам.

Также Общество привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.14.7 КоАП РФ в виде штрафов в 42 000 руб.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков