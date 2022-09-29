В Минусинске родители привязывали 13-летнюю дочь металлической цепью к трубе отопления

В Красноярском крае в Минусинском районе было заведено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины и 40-летней женщины, проживающих в пос. Зелёный Бор.

По версии следователей, с мая по июль этого года супруги, пытаясь повлиять на воспитание 13-летней дочери, которая возвращалась с прогулок позже установленного родителями времени. За это родители неоднократно привязывали девочку металлической цепью к трубе отопления.

Отметим, что в семье на воспитании находится ещё пятеро несовершеннолетних детей. Семья состоит на внутришкольном профилактическом учете, как злоупотребляющая спиртными напитками. Супругов неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. На данный момент всех детей поместили в специализированное детское учреждение.

Отец семейства задержан и следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: © Прокуратура Красноярского края