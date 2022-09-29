У белого медведя Диксона улучшается психосоматическое состояние

Зоологи Московского зоопарка обогащают среду в вольере у белого медведя, которого привезли раненным из Красноярского края.

Как сообщает директор зоопарка Светлана Акулова, теперь еду прячут в коробки и бумагу, а ещё распихивают по разным местам, чтобы медведю было интересно её «добывать».

Такие процедуры кормления стимулируют животное для движения. А ещё такие приемы скрашивают быт Диксона и улучшают его психосоматическое состояние. Также Светлана Акулова отметила, что косолапому изменили рацион из-за того, что он набрал вес. Медведь заметно поправился, а при его повреждениях надо, чтобы он оставался в оптимальном состоянии. Поэтому специалисты кормят его гранулами на растительной основе с витаминами и минералами. Бульон заменили на крупную рыбу, рыбы, а вареное мясо дают в качестве поощрения за успех в тренинге.

Фото: @скриншот из видеозаписи Светланы Акуловой