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5 семей погорельцев из Уяра и Белого Яра получили ключи от новых домов

Главная Общество
Красноярск
09:34 29 Сентября 2022
в красноярском крае, правительство, дома, строительство
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В Красноярском крае продолжается переселение погорельцев, пострадавших от майских стихийных пожаров, в новое жильё. Ещё пяти семьям из Уяра и села Белый Яр вручили ключи от новых домов.  

В правительстве региона сообщили, что среди недавно получивших ключи есть семья Николая и Людмилы Мурза из Белого Яра. Для их семьи был построен по индивидуальному проекту самый большой дом, площадь которого – 144 кв. м. В этом доме будут жить восемь человек, включая родителей, детей и внуков.

Кроме того, семья Александра и Марины Лепа из Уяра, для которых был построен дом площадью 72 кв. м., поблагодарили строителей, создав видеоклип из фотографий, на которых запечатлели каждый этап возведения дома.

Согласно поручению губернатора края Александра Усса, после пожара за короткий срок был принят закон об оказании помощи более 500 семьям, которые пострадали в результате пожаров. Людям предоставили социальные выплаты, компенсации в связи с утратой жилья, выплаты на покупку домов или новое жильё взамен сгоревшего.

Добавим, что работы по возведению жилья для погорельцев стартовало в июле этого года и на данный момент уже 92 семьи, которые выбрали в качестве меры поддержки «строительство», получили ключи от возведенного для них нового жилья.

Фото: © Минстрой Красноярского края

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