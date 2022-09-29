В Канске водитель «Лады» сбил 82-летнего пешехода

В Красноярском крае в Канске 72-летний водитель «Лады» сбил 82-летнего мужчину. Пешеход шёл вместе с тележной по правому краю дороги улицы Урицкого.

В какой-то момент пожилой мужчина начал обходить лужу и в результате автомобилист сбил пенсионера. Пешеход от медицинской помощи на месте отказался. Автомобилист покинул место аварии и не сообщил о случившемся в ГИБДД.

Однако, придя домой, пенсионер вызвал «скорую» домой. Медики сообщили о ДТП в дежурную часть. В отношении водителя составлен административный протокол.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости