Пожарные и спасатели Красноярского края получили новую технику и оборудование

Краевым спасателям и пожарным поступили 9 пожарных автоцистерн, аварийно-спасательная техника, надувные лодки, водолазное и газоспасательное оборудование, рассказали в правительстве Красноярского края.

Сергей Козупица, заместитель председателя правительства Красноярского края вручил спасателям ключи и сертификаты на новую технику и оборудование.

Автоцистерны укомплектованы пожарно-техническим вооружением. Они имеют высокую проходимость и способны перевозить к месту пожара от 3 до 6 кубов воды. Это особенно актуально для сельской местности.

Краевое учреждение «Спасатель» получило аварийно-спасательную технику. В том числе автомобили «Соболь», надувные лодки «Солар», водолазное и газоспасательное оборудование, аварийно-спасательный инструмент.

На обновление оборудования по региональной госпрограмме «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» было выделено более 118 млн руб.