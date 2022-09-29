Жители 4 улиц Красноярска останутся без холодной воды до 30 сентября

Сегодня, 29 сентября, в Красноярске сразу на четырёх улицах будет прекращена подача холодной воды.

По официальной информации, причина отключений заключается в необходимости замены аварийного участка водопровода на Калинина, 31 «а» - 33.

Таким образом, с 13 часов 29 сентября до шести утра 30 сентября воды не будет:

Камская, 1, 3, 5;

Калинина, 6, 8, 10, 12, 15,17, 18, 31Б, 35, 35А, 35Д, 37;

Комбайностроителей, 3, 5, 7, 11, 13,18, 22, 26, 30, 32;

Л. Чайкиной, 5, 4.

Отметим, что с 17 часов начнётся подвоз воды.

Фото: © Нина Зотина / РИА Новости