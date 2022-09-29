В Красноярске останутся перекрытыми две улицы из-за ремонта труб

В красноярском микрорайоне Северный оставят перекрытыми две улицы.

Ограниченными для проезда будут улицы Светлогорская и Урванцева. Запрет на проезд по данным участкам дорог сохранят из-за продления капитального ремонта теплосетей.

Ремонтники сообщают, что до 19 октября полностью оставили перекрытыми дорогу от дома № 23 по улице Светлогорской до перекрёстка на Урванцева, в том самом месте, где сузили проезжую часть. Также ограничено движение вдоль двух домов: на Светлогорской, 17а, и Урванцева, 30а.

В связи с перекрытиями изменится и схема движения маршрутных автобусов № 8 и 99. Маршруты будут двигаться по схеме, которая указана на картинке, прикрепленной к новости.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев; © Мэрия Красноярска