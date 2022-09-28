В Красноярске заработал третий Керхер Центр

Мы рады сообщить вам об открытии нового Керхер Центра в Красноярске. Отметим, что это уже третий такой Центр в нашем городе.

Компания Karcher — мировой производитель высокотехнологичных систем очистки и уборочного оборудования высочайшего качества.

В магазине представлена широкая линейка бытовой и профессиональной техники Керхер для чистки, мойки и уборки. Это просто царство качественной техники немецкого производителя! Пароочистители, чтобы ванная комната и санузел всегда были в чистоте и порядке, минимойки, электрошвабры. От количества пылесосов глаза разбегаются! Здесь представлены пылесосы домашние и хозяйственные, а также садовая техника и многое другое. Ассортимент продукции позволяет эффективно решать любые задачи и масштабы чистки. Техника поможет сделать уборку комфортной, быстрой и экономичной как для женщин, так и для мужчин.

Кстати, раньше магазин располагался на Авиаторов, 54, теперь он переехал в удобное помещение на ул. Алексеева, 107.

Что предлагают здесь красноярцам и какие скидки есть в обновлённом Центре? Представляете, в Керхер Центре можно не только посмотреть и приобрести технику для уборки, но и именинникам получить скидку в 25 %, приобрести технику со скидками по акции «Товары месяца». Также покупателям предоставляется гарантия 5 лет на всю бытовую технику, а на минимойки с двигателем водяного охлаждения 10 лет.

Если вы планировали приобрести что-либо из техники Керхер по хорошей цене — самое время сделать это. Квалифицированные продавцы-консультанты познакомят со всеми особенностями техники и помогут с выбором наиболее оптимального варианта. Акция действует с 01.09 до конца месяца 30.09.2022 года.

Керхер Центры в Красноярске:

Ул. Алексеева, 107;

Ул. Михаила Годенко, 3;

Ул. Судостроительная, 52а.

Телефон: 275-24-75. Приходите, мы ждём Вас!

Среди населения Керхер Центры пользуются большой популярностью. Отличительная особенность: постоянные акции, скидки именинникам и специальные предложения, которые действуют только в Керхер Центрах.

Фото: ©Karcher