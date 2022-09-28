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«Картошкин день» на высокой скорости: красноярский «Ростелеком» обеспечил доступ к интернету участникам фестиваля

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Красноярск
16:03 28 Сентября 2022
общество, красноярск, связь
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24 сентября в поселке Борске Красноярского края прошел первый районный фестиваль «Картошкин день», который собрал более 700 участников. «Ростелеком» стал техническим партнером мероприятия и обеспечил доступ к высокоскоростному интернету.

Фестиваль объединил в себе сразу несколько направлений, в том числе выставку-ярмарку продуктов питания и инноваций в сфере сельского хозяйства, творческие и спортивные активности, а также тематические круглые столы и переговорные площадки для представителей государственной и муниципальной власти, бизнеса и науки. Чтобы гости могли легко обмениваться информацией через мобильные устройства, выкладывать фото и видео событий в социальных сетях, «Ростелеком» организовал бесплатные точки доступа Wi-Fi.

«Мы провели оптическую линию в Борск еще несколько лет назад. Благодаря этому к проводному интернету подключили социальные объекты, наращиваем абонентскую базу физических и юридических лиц. Техническая инфраструктура компании позволяет предоставлять современные услуги связи для разных категорий потребителей, в том числе подключать к высокоскоростному интернету уличные локации с большим количеством пользователей», — сказал Алексей Усатов, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

«Фестиваль прошел в рамках комплексного проекта “ЭкоБорск”, который нацелен на системное развитие поселка и всего Сухобузимского района. Природоугодная экономика, познавательный, оздоровительный и экологический туризм, сельское хозяйство неизбежно требуют использования современных цифровых технологий. Особенно важны услуги качественной мобильной связи, широкополосного интернета и развитых прикладных сервисов. “Ростелеком” — надежный партнер проекта для долговременного сотрудничества в решении непростых задач развития территории», — прокомментировал Анатолий Сергеев, генеральный директор АНО «ПОРТ», один из инициаторов проекта «ЭкоБорск» и организаторов фестиваля «Картошкин день».  

Возрастная категория 6+

По материалам "Ростелеком"

Фото: ©Ростелеком

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