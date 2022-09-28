Мальков краснокнижного осетра выпустили в Енисей

В Красноярском крае в Енисей выпустили тысячи мальков сибирского осетра. Этот вид рыбы относится к краснокнижным. Выпущенная в реку молодь сможет дать потомство уже через пять лет.

На протяжении трёх месяцев молодь выращивали сотрудники Белоярского рыбзавода, соблюдая особые температурные условия и режим её питания. Осетр рос в специальных бассейнах, оборудованных кислородными станциями и системами очищения воды.

К моменту транспортировки вес молодой рыбы составлял 2,2 грамма, что оптимально для безопасной перевозки и выживания в естественном водоеме.

Мальков краснокнижной рыбы доставили к устью Енисея в специализированных машинах. Автомобили оборудовали контейнерами с системой аэрации для насыщения воды кислородом.

Всего путь молоди от рыбзавода до места выпуска составил более 550 км. За состоянием осетра в дороге наблюдал рыбовод. На каждом этапе переселение мальков в реку контролировали представители Федерального агентства по рыболовству и Белоярского рыбзавода.

Экологическая акция состоялась при поддержке «Газпромнефть-ГЕО». Предприятие ведет геологоразведку в Таймырском районе Красноярского края. По словам заместителя гендиректора по производственной безопасности Михаила Власова, одним из подходов компании является бережное отношение к природе, так как нередко сотрудники первыми приходят на участки, где ранее не ступала нога человека.

«Наша задача – сохранить первозданную природу этих территорий в том виде, в котором она находилась до прихода человека. Для этого мы используем в своей деятельности различные ресурсосберегающие технологии и подходы, а также вносим вклад в сохранение биоразнообразия в регионах нашей деятельности», – заявил Михаил Власов.

Фото: © пресс-служба «Газпром нефти»