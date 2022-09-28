Всех мобилизованных жителей Красноярского края обеспечат горячим питанием на призывном пункте

Глава Красноярского края Александр Усс посетил краевой сборный пункт и поговорил с военнослужащими, которые попали под частичную мобилизацию.

Также губернатор проверил организацию процесса отправки мобилизованных жителей Красноярского края. Ранее Александром Уссом было дано поручение о необходимости обеспечения всех призванных достойными бытовыми условиями.

Отметим, что глава региона посетил пункт сбора во время обеда. Именно в это время в одном из помещений для военнослужащих было организовано горячее питание.

По словам Александра Усса, на краевой сборный пункт приезжают люди со всего края и многим приходится добираться на различных видах транспорта в течение нескольких часов.

В этой связи он дал поручение об организации обеда для военнослужащих. Более того, это должны быть не сухпайки, а горячее питание.

Данная инициатива Александра Усса была поддержана в Красноярске. Также стало известно, что призванных на службу красноярцев обеспечат сухпайками. Пакеты с продуктами будут выдавать районными администрациями.

Добавим, что в сухпайке есть чай, печенье и консервы.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости