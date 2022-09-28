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Всех мобилизованных жителей Красноярского края обеспечат горячим питанием на призывном пункте

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Красноярск
15:39 28 Сентября 2022
губернатор, правительство, в красноярском крае, военнослужащий
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Глава Красноярского края Александр Усс посетил краевой сборный пункт и поговорил с военнослужащими, которые попали под частичную мобилизацию. 
Также губернатор проверил организацию процесса отправки мобилизованных жителей Красноярского края. Ранее Александром Уссом было дано поручение о необходимости обеспечения всех призванных достойными бытовыми условиями. 
Отметим, что глава региона посетил пункт сбора во время обеда. Именно в это время в одном из помещений для военнослужащих было организовано горячее питание. 
По словам Александра Усса, на краевой сборный пункт приезжают люди со всего края и многим приходится добираться на различных видах транспорта в течение нескольких часов. 
В этой связи он дал поручение об организации обеда для военнослужащих. Более того, это должны быть не сухпайки, а горячее питание. 
Данная инициатива Александра Усса была поддержана в Красноярске. Также стало известно, что призванных на службу красноярцев обеспечат сухпайками. Пакеты с продуктами будут выдавать районными администрациями. 
Добавим, что в сухпайке есть чай, печенье и консервы. 

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости 

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