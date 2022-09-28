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Незаконно хранящееся оружие нашли полицейские Зеленогорска при выезде на семейный скандал

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Красноярск
15:17 28 Сентября 2022
полиция, в красноярском крае, зеленогорск, оружие
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В Красноярском крае в Зеленогорске в минувшую субботу полицейские получили информацию о семейном скандале. Женщина рассказала, что её супруг пытается её ударить.

Во время разбирательства один из стражей правопорядка заметил предмет, находящийся на шкафу. В ходе осмотра сотрудниками ОВД стало известно, что это обрез гладкоствольного ружья, который был изготовлен самодельным способом.

Также было установлено, что 53-летний владелец квартиры хранил оружие незаконно и не является его владельцем.   

В отношении жителя Зеленогорска возбудили уголовное дело и ему грозит до пяти лет колонии.

 Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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