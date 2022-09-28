Незаконно хранящееся оружие нашли полицейские Зеленогорска при выезде на семейный скандал

В Красноярском крае в Зеленогорске в минувшую субботу полицейские получили информацию о семейном скандале. Женщина рассказала, что её супруг пытается её ударить.

Во время разбирательства один из стражей правопорядка заметил предмет, находящийся на шкафу. В ходе осмотра сотрудниками ОВД стало известно, что это обрез гладкоствольного ружья, который был изготовлен самодельным способом.

Также было установлено, что 53-летний владелец квартиры хранил оружие незаконно и не является его владельцем.

В отношении жителя Зеленогорска возбудили уголовное дело и ему грозит до пяти лет колонии.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости