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Богучанская ГЭС и Центр дополнительного образования приглашают школьников Кодинска в Энергокласс

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Красноярск
14:56 28 Сентября 2022
общество, гэс, обучение, школьники
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В Центре дополнительного образования детей города Кодинска возобновляются занятия профильного Энергокласса* ПАО «РусГидро»: идет набор новых учеников из 9 классов и дополнительный набор 10- и 11-классников в старшие группы. Школьникам предложена учебная программа, в которой углубленные занятия физикой и математикой дополнят специальные предметы – «Единая энергосистема и энергосбережение», «История энергетики» и другие. С 2019 года начато изучение предмета «Решение кейсов» - командное соревнование школьников в решении инженерных кейсов и создании технического устройства, рисунка или макета. Наиболее успешные ученики представляют свои работы на Международном инженерном чемпионате «CASE-IN. Школьная лига. Основной сезон». Часть занятий проводят сотрудники Богучанской ГЭС, что позволяет объединить теоретические и практические знания.

Проект Энергокласс стартовал в Кодинске в 2011 году, на сегодняшний день состоялось уже восемь выпусков. Школьники из Кодинска регулярно принимают участие в Летней энергетической школе и побеждают в онлайн играх «Энерго-квиз», в которых участвуют учащиеся Энергоклассов из 11 регионов присутствия Группы РусГидро. Успешная учеба обусловлена личными усилиями школьников и педагогов и подкреплена хорошей материальной базой. В 2021 году на средства Богучанской ГЭС Центр полностью обновил мебель, приобрел новое компьютерное оборудование и лицензионные программы. В 2022 году ЦДОД приобрел оборудование для интерактивных занятий и многофункциональные офисные комплексы для работы с учебными материалами и документами.

Большинство выпускников благодаря хорошей базовой и дополнительной подготовке поступают в вузы на технические специальности. В 2022 году сертификат об окончании Энергокласса получили 11 выпускников, из которых двое получили на ЕГЭ максимальные в Кежемском районе баллы по математике, а один – еще и максимальные баллы по физике.  Абитуриенты из Кодинска выбрали для поступления Сибирский федеральный университет, Сибирский государственный университет им. М.Ф. Решетнева, Красноярский техникум железнодорожного транспорта и другие учебные заведения. Шесть студентов из Кодинска будут учиться по специальности «Электроэнергетика и электротехника».

С 2021 года профориентационные проекты ПАО «РусГидро» включены в обновленный перечень Министерства просвещения РФ, предоставляющий дополнительные баллы при поступлении в вузы. Участники проектов «Энергокласс» и «Летняя энергетическая школа» могут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры компании. В их числе Иркутский национальный исследовательский технический университет, Новосибирский государственный технический университет, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Сибирский федеральный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, Амурский государственный университет, Северо-Кавказская государственная академия, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, а также другие вузы страны.

Фото: © пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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