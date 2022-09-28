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29 сентября в Красноярске проведут горячую линию по отоплению

Главная Общество
Красноярск
15:10 28 Сентября 2022
общество, красноярск, теплоснабжение
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29 сентября в Красноярске проведут городскую горячую линию по отоплению. Она будет работать с 17:00 до 18:00.

Звонки будут приниматься по телефону: 265-31-93. Для обратной связи нужно быть готовыми назвать своё ФИО, адрес и контактный телефон.

На звонки жителей ответит и.о. заместитель главы города – руководитель департамента городского хозяйства Николай Мухин. Также на линии будут специалисты районных администраций, УК и ресурсоснабжающих организаций. По проблемам оперативно выяснят причины и определят пути устранения.

В первую очередь при проблемах с отоплением необходимо проверить, не перекрыты ли батареи в квартире. Если нет, то стоит обратиться в свою УК или ТСЖ. Если там оперативно не реагируют, нужно звонить на городскую горячую линию.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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