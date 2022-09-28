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В Железногорске оскорбившего женщину и избившего мальчика мужчину арестовали на 5 суток

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Красноярск
14:20 28 Сентября 2022
в красноярском крае, железногорск, происшествия, общество, арест
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Мужчине, оскорбившему женщину и избившему мальчика на остановке в Железногорске, назначили наказание — 5 суток ареста, сообщили в объединённой пресс-службе судов Красноярского края.

17 сентября около 17:30 А.О. Леванков на автобусной остановке «Спартак» (ул. Ленина, д. 9, г. Железногорск) выражался в адрес женщины грубой нецензурной бранью. На её замечания он не реагировал. Третьеклассник вступился за женщину, а агрессивный мужчина нанёс ему удары по лицу.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст.20.1 КоАП РФ. Ему назначено наказание — арест на 5 суток.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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