Два человека пострадали при столкновении Peugeot и Honda в Емельяновском районе

В среду утром, 28 сентября, в Красноярском крае в Емельяновском районе на трассе «Элита – ст. Кача» в лобовом столкновении двух иномарок пострадали два человека.

Согласно предварительным данным, 61-летний водитель Peugeot допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с Honda Stepwgn, которым управлял 43-летний водитель.

В результате от удара минивэн опрокинулся на проезжую часть, а легковушка улетела в кювет. При столкновении травмы получил водитель Peugeot и пассажир Honda.

Фото: © Скриншот «ЧП Красноярск»