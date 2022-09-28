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Два человека пострадали при столкновении Peugeot и Honda в Емельяновском районе

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Красноярск
14:14 28 Сентября 2022
в красноярском крае, авария, дтп, пострадавшие, гибдд, водитель
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В среду утром, 28 сентября, в Красноярском крае в Емельяновском районе на трассе «Элита – ст. Кача» в лобовом столкновении двух иномарок пострадали два человека.

Согласно предварительным данным, 61-летний водитель Peugeot допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с Honda Stepwgn, которым управлял 43-летний водитель.

В результате от удара минивэн опрокинулся на проезжую часть, а легковушка улетела в кювет. При столкновении травмы получил водитель Peugeot и пассажир Honda.

Фото: © Скриншот «ЧП Красноярск»

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