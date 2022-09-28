В Берёзовском районе директора МУП «Шумковское» посадят на 3 года в тюрьму

Берёзовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Сосновоборска. Его признали виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ, сообщает прокуратура Красноярского края.

18 июня и 24 августа 2020 года подсудимый — директор МУП «Шумковское» заключил с главой КФХ два договора беспроцентного займа на сумму более 690 тыс. руб. Полученные деньги он на расчётный счет и в кассу предприятия не внёс, а потратил на себя.

Также с 18 июня по 1 октября 2020 года он без согласия собственника имущества незаконно продал главе КФХ шесть тракторов и погрузчик, которые находились на балансе предприятия. Ущерб муниципальному образованию Берёзовского района — более 3,9 млн руб.

Имущество, незаконно выбывшее из муниципальной собственности, возвращено собственнику.

Подсудимый вину не признал.

Суд назначил мужчине 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид