В Красноярске квартиры получат 477 детей-сирот

До конца года обеспечить квартирами планируют 477 детей-сирот на сумму 1,4 млрд рублей, рассказали в администрации города Красноярска.

418 квартир уже приобретены. Из них 404 куплены с помощью механизма долевого участия. Договоры заключены на квартиры в строящихся домах в микрорайонах Солнечный и Черемушки. Ещё на 59 строящихся квартир закупки состоялись. На данный момент заключают контракты. Застройщики обязаны передать жильё администрации до 30 ноября.

Отметим, что требуются квартиры с определёнными характеристиками, небольшой площади. Такие квартиры пользуются спросом и приобрести их в большом количестве проблемно. В 2021 году для решения этой задачи была создана межведомственная рабочая группа, которая проработала вопрос приобретения жилья для детей-сирот с применением механизма долевого строительства.

Ещё один из механизмов обеспечения жильём льготных категорий жителей – строительство муниципальных домов. Такой дом из двух блок-секций начали строить на ул. Крайняя. Сдадут его в эксплуатацию осенью 2023 года. Часть квартир здесь получат дети-сироты.

Кроме этого, сироты могут оформить жилищный сертификат и сами купить жильё. Его стоимость — 2,6 млн рублей.

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов