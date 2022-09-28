На Ярыгинской набережной появилась парковка на 150 мест

На Ярыгинской набережной завершились благоустроительные работы в районе ул. Гладкова, 18 и ул. Судостроительной, 177, пишут на сайте администрации города Красноярска.

Там ликвидировали заброшенные подвалы, вывезли мусор и выровняли участок. Затем приступили к устройству парковки, брусчатых дорожек и закладных для опор освещения.

— На Ярыгинскую набережную часто приезжают на автомобилях. Существовала проблема — отсутствие парковочных мест. Летом мы приступили к обустройству асфальтовой парковки на 150 мест. На данный момент парковка готова, — рассказал директор МАУ «Красгорпарк» Сергей Ганжин.

Напомним, что первый этап благоустройства набережной стартовал в 2019 году.