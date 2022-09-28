В Канском и Партизанском районах ликвидировали бесхозяйные дамбы за 5,5 млн рублей

В с. Таёжном (Канский район) и в с. Стойба (Партизанский район) ликвидировали две бесхозяйные дамбы. Гидротехнические сооружения не несли хозяйственного или защитного значения. Во время паводков возникал риск размыва сооружений и подтопления домов и подворий, рассказали в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

На ликвидацию было выделено более 5,5 млн рублей.

— С учётом мнения местных жителей и заявлений администраций районов министерство ликвидировало сооружения. Территорию расчистили, воду из прудов спустили. Теперь жители могут не бояться возможных подтоплений, сказал Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Фото: © пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края