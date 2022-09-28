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В Красноярском крае требуются 340 воспитателей для работы в детских садах

Главная Общество
Красноярск
13:09 28 Сентября 2022
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С начала года заявлено 1 130 вакансий для специалистов дошкольного образования. Это по данным агентства труда и занятости населения Красноярского края. Около 70 % из них заполнены. На данный момент предоставлено 340 свободных рабочих мест для воспитателей и младших воспитателей.

Вакансии заявлены в 28 территориях Красноярского края, больше всего в Сосновоборске, Норильске, Красноярске, Железногорске, Ачинске, а также в Партизанском и Тасеевском районах.

Стоит отметить, что в службе занятости можно пройти бесплатное обучение по специальностям дошкольного образования.

Фото: © РИА Новости / Варвара Гертье

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