В Красноярском крае требуются 340 воспитателей для работы в детских садах

С начала года заявлено 1 130 вакансий для специалистов дошкольного образования. Это по данным агентства труда и занятости населения Красноярского края. Около 70 % из них заполнены. На данный момент предоставлено 340 свободных рабочих мест для воспитателей и младших воспитателей.

Вакансии заявлены в 28 территориях Красноярского края, больше всего в Сосновоборске, Норильске, Красноярске, Железногорске, Ачинске, а также в Партизанском и Тасеевском районах.

Стоит отметить, что в службе занятости можно пройти бесплатное обучение по специальностям дошкольного образования.

Фото: © РИА Новости / Варвара Гертье