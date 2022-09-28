Около 9,2 млрд рублей направят на поддержку агропромышленного комплекса Красноярского края в 2023 году

В Красноярском крае на засeдaнии регионального правительства были приняты изменения в госпрограмму региона «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Согласно официальным данным, в следующем году на её реализацию выделят около 9,2 млрд рублей.

Министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов отмечает, что изменения в программе продиктованы вступлением в силу с начала следующего года нового регионального закона о поддержке АПК.

Программа была скорректирована с учётом целей государственной поддержки, которые были отображены в законе. В общей сложности в программе находятся семь подпрограмм, из которых пять реализуют в рамках софинансирования из федерального бюджета.

Две подпрограммы будут реализованы за счёт краевого бюджета.

Планируется, что через три года обеспеченность предприятий АПК кадрами будет на уровне 91,5%, а рентабельность сельхозорганизаций с учётом субсидий – свыше 18%.

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