В Красноярске создали новые беспилотные аппараты для мониторинга леса

Красноярская компания «АВАКС-ГеоСервис» создала новые беспилотные аппараты для мониторинга леса, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития Красноярского края.

В конструкции используются детали российского производства. Максимальный вес беспилотника — 30 кг. Он может преодолевать расстояние от 140 до 500 км. При разных погодных условиях аппарат находиться в воздухе до 6 часов. Сборка и подготовка для полёта занимает менее 30 минут.

До конца года компания по госконтракту изготовит 5 комплектов беспилотников. В составе каждого: летательные аппараты с фотокамерой, комплекты управления, программное обеспечение для подключения к системе «ЛесФондGEO», бортовые и наземные радиомодемы.

Беспилотники передадут лесничествам для мониторинга лесных пожаров. Также они понадобятся для выявления нарушений на лесосеках и создания на основе снимков фотографических планов местности.

— В нашем регионе БПЛА уже применяются в лесной отрасли. Планируется использовать их и для работы, например, в транспортном и сельском хозяйстве, — сказал Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина