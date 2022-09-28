28 сентября
Красноярск
погода +5 °C
58.18
 
€ 56.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске создали новые беспилотные аппараты для мониторинга леса

Главная Общество
Красноярск
12:55 28 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, лесные пожары
версия для печати Ico_print

Красноярская компания «АВАКС-ГеоСервис» создала новые беспилотные аппараты для мониторинга леса, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития Красноярского края.

В конструкции используются детали российского производства. Максимальный вес беспилотника — 30 кг. Он может преодолевать расстояние от 140 до 500 км. При разных погодных условиях аппарат находиться в воздухе до 6 часов. Сборка и подготовка для полёта занимает менее 30 минут.

До конца года компания по госконтракту изготовит 5 комплектов беспилотников. В составе каждого: летательные аппараты с фотокамерой, комплекты управления, программное обеспечение для подключения к системе «ЛесФондGEO», бортовые и наземные радиомодемы.

Беспилотники передадут лесничествам для мониторинга лесных пожаров. Также они понадобятся для выявления нарушений на лесосеках и создания на основе снимков фотографических планов местности.

— В нашем регионе БПЛА уже применяются в лесной отрасли. Планируется использовать их и для работы, например, в транспортном и сельском хозяйстве, — сказал Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске квартиры получат 477 детей-сирот

В Красноярске квартиры получат 477 детей-сирот

28 Сентября 2022 г.
418 квартир уже приобретены
Новости Красноярска: На Ярыгинской набережной появилась парковка на 150 мест

На Ярыгинской набережной появилась парковка на 150 мест

28 Сентября 2022 г.
Первый этап благоустройства набережной стартовал ещё в 2019 году
Новости Красноярска: В Канском и Партизанском районах ликвидировали бесхозяйные дамбы за 5,5 млн рублей

В Канском и Партизанском районах ликвидировали бесхозяйные дамбы за 5,5 млн рублей

28 Сентября 2022 г.
Из-за них во время паводков был риск размыва сооружений и подтопления домов и подворий
Новости Красноярска: В Красноярском крае требуются 340 воспитателей для работы в детских садах

В Красноярском крае требуются 340 воспитателей для работы в детских садах

28 Сентября 2022 г.
Вакансии заявлены в 28 территориях Красноярского края
Новости Красноярска: Аномально тёплую осень прогнозируют синоптики в Красноярском крае

Аномально тёплую осень прогнозируют синоптики в Красноярском крае

28 Сентября 2022 г.
Также тёплым обещает быть январь
Новости Красноярска: В Красноярском крае незаконно перевозили краснокнижную рыбу и икру

В Красноярском крае незаконно перевозили краснокнижную рыбу и икру

28 Сентября 2022 г.
Нарушителям грозит до четырёх лет лишения свободы
Новости компаний
28/09
ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Следком установил личность напавшего на школу ижевского стрелка

Следком установил личность напавшего на школу ижевского стрелка

26 Сентября 2022 г.
Им оказался бывший выпускник учебного заведения
Новости Красноярска: 26 сентября в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

26 сентября в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

26 Сентября 2022 г.
На юге Таймырского муниципального района будет дуть ветер до 17 м/с
Новости Красноярска: В ижевской школе количество погибших возросло до 13 человек

В ижевской школе количество погибших возросло до 13 человек

26 Сентября 2022 г.
По данным службы "112"
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru