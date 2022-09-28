В Красноярском крае незаконно перевозили краснокнижную рыбу и икру

На теплоходе в Красноярском крае правоохранительными органами обнаружены более 150 штук краснокнижных осетровых и стерляди, а также 4 кг икры. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление ФСБ.

Всего 40 экземпляров рыбы осетровых, 116 — рыбы вида «стерлядь» и около 4 кг икры рыб осетровых видов выявили при попытке их доставки в Красноярск на теплоходе «СТ-305» без документов. Продукция была упакована в пластиковый контейнер и скрыта. Размер ущерба — 7 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. Максимальное наказание по статье — до четырёх лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников