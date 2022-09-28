Красноярские пенсионеры смогут бесплатно посетить матчи хоккейного «Сокола»

В Красноярске руководство ХК «Сокол» решило запустить акцию «Связь поколений», в рамках которой по пенсионному удостоверению вход на матчи команды будет бесплатным.

Отметим, что акция распространяется на матчи «Сокола», которые пройдут 28 и 30 сентября, а также второго октября в «Платинум Арене».

Также стало известно, что пожилые красноярцы смогут прийти на матчи вместе со своими внуками (до 16 лет), для которых вход на матч тоже будет свободным. С собой необходимо взять свидетельство о рождении для подтверждения возраста.

Билеты можно получить у волонтёров на КПП №2 у «Платинум Арены» перед началом игры. Ближайший матч ХК «Сокол» проведёт сегодня, 28 сентября, против «Южного Урала» из Орска.

Фото: © Минспорта Красноярского края