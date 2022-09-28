28 сентября
Красноярск
погода +5 °C
58.18
 
€ 56.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Лесосибирске 20 лет назад мужчина нечаянно застрелил приятеля

Главная Общество
Красноярск
11:52 28 Сентября 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, убийство
версия для печати Ico_print

Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Лесосибирска, возбуждённого в 2002 году по факту исчезновения 11-летнего подростка. Его обвиняют по ч. 1 ст. 109 УК РФ, сообщают в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Днём 7 декабря 2001 года 16-летний обвиняемый, находясь в доме по ул. Полярной с двумя 14-летними и 11-летним приятелями во время игры взял гладкоствольное ружьё 16 калибра отца одного из 14-летних мальчиков. Юноша зарядил оружие снаряженным патроном и вследствие неосторожного обращения с оружием, направил ружьё в сторону 11-летнего приятеля и выстрелил. Подросток скончался. После, обвиняемый с другим приятелем вывезли тело в лесной массив и спрятали.

Установить местонахождение пропавшего ребёнка тогда не представилось возможным. В 2022 году были повторно изучены материалы уголовного дела, составлен план следственных действий, направленных на раскрытие преступления. В результате установлены обстоятельства произошедшего, получены сведения, имеющие значение для уголовного дела. Кроме этого, установлена личность обвиняемого.

Обвиняемый дал признательные показания и показал на месте, как совершил преступление. Также установлен 35-летний лесосибирец, который помогал скрывать тело погибшего.

Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: © krk.sledcom.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске квартиры получат 477 детей-сирот

В Красноярске квартиры получат 477 детей-сирот

28 Сентября 2022 г.
418 квартир уже приобретены
Новости Красноярска: На Ярыгинской набережной появилась парковка на 150 мест

На Ярыгинской набережной появилась парковка на 150 мест

28 Сентября 2022 г.
Первый этап благоустройства набережной стартовал ещё в 2019 году
Новости Красноярска: В Канском и Партизанском районах ликвидировали бесхозяйные дамбы за 5,5 млн рублей

В Канском и Партизанском районах ликвидировали бесхозяйные дамбы за 5,5 млн рублей

28 Сентября 2022 г.
Из-за них во время паводков был риск размыва сооружений и подтопления домов и подворий
Новости Красноярска: В Красноярском крае требуются 340 воспитателей для работы в детских садах

В Красноярском крае требуются 340 воспитателей для работы в детских садах

28 Сентября 2022 г.
Вакансии заявлены в 28 территориях Красноярского края
Новости Красноярска: В Красноярске создали новые беспилотные аппараты для мониторинга леса

В Красноярске создали новые беспилотные аппараты для мониторинга леса

28 Сентября 2022 г.
Сборка и подготовка для полёта занимает менее 30 минут
Новости Красноярска: Аномально тёплую осень прогнозируют синоптики в Красноярском крае

Аномально тёплую осень прогнозируют синоптики в Красноярском крае

28 Сентября 2022 г.
Также тёплым обещает быть январь
Новости компаний
28/09
ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Туруханском районе мужчина зарезал знакомую после похорон жены

В Туруханском районе мужчина зарезал знакомую после похорон жены

26 Сентября 2022 г.
Ему назначено наказание — 8 лет тюрьмы в исправительной колонии строгого режима
Новости Красноярска: 26 сентября в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

26 сентября в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

26 Сентября 2022 г.
На юге Таймырского муниципального района будет дуть ветер до 17 м/с
Новости Красноярска: В ижевской школе количество погибших возросло до 13 человек

В ижевской школе количество погибших возросло до 13 человек

26 Сентября 2022 г.
По данным службы "112"
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru