В Лесосибирске 20 лет назад мужчина нечаянно застрелил приятеля

Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Лесосибирска, возбуждённого в 2002 году по факту исчезновения 11-летнего подростка. Его обвиняют по ч. 1 ст. 109 УК РФ, сообщают в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Днём 7 декабря 2001 года 16-летний обвиняемый, находясь в доме по ул. Полярной с двумя 14-летними и 11-летним приятелями во время игры взял гладкоствольное ружьё 16 калибра отца одного из 14-летних мальчиков. Юноша зарядил оружие снаряженным патроном и вследствие неосторожного обращения с оружием, направил ружьё в сторону 11-летнего приятеля и выстрелил. Подросток скончался. После, обвиняемый с другим приятелем вывезли тело в лесной массив и спрятали.

Установить местонахождение пропавшего ребёнка тогда не представилось возможным. В 2022 году были повторно изучены материалы уголовного дела, составлен план следственных действий, направленных на раскрытие преступления. В результате установлены обстоятельства произошедшего, получены сведения, имеющие значение для уголовного дела. Кроме этого, установлена личность обвиняемого.

Обвиняемый дал признательные показания и показал на месте, как совершил преступление. Также установлен 35-летний лесосибирец, который помогал скрывать тело погибшего.

Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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