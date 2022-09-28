В Красноярске временная схема движения автобусов № 8 и № 99 сохранится до конца октября

В Красноярске автобусные маршруты № 8 и № 99 продолжат ездить по изменённой схеме. Причина – продление ремонта теплосети по ул. Светлогорская.

Пока из маршрута № 8 исключены остановки «Детская поликлиника», «Первый микрорайон», «ул. Водопьянова», «Светлогорский переулок», «Хутор», а также «ул. Урванцева» в направлении ул. Водопьянова.

Автобусы маршрута № 99 не останавливаются на следующих остановках: «Первый микрорайон» (ул. Водопьянова), «ул. Водопьянова», «пер. Светлогорский», а также «ул. Урванцева» в направлении ул. Водопьянова. При этом добавились остановки «Первый микрорайон» (ул. 9 Мая) и «Детская поликлиника».

Для этих маршрутов организованны временные остановки на ул. Урванцева (в районе дома № 17 «а» и в районе дома № 30 «а»).

Добавим, что изменения вступили в силу 13 сентября с 20:00 и продлятся до конца октября.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости