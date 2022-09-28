Мэр Красноярска вручил награды воспитателям

​27 сентября Владислав Логинов, глава Красноярска посетил мероприятие в честь работников сферы дошкольного образования и поздравил их с профессиональным праздником, пишут на сайте администрации города.

В связи произошедшими трагическими событиями в Ижевске мероприятие началось с минуты молчания.

После вступительных поздравлений от молодых воспитателей и детских творческих коллективов с приветственным словом обратился Владислав Логинов.

Затем состоялась церемония награждения. Мэр вручил почётную грамоту Светлане Жуковой, старшему воспитателю детского сада № 120 за высокие результаты в деятельности и создание оптимальных условий для развития детей. Кроме того, он поощрил дошкольных работников благодарственными письмами главы города за высокий профессионализм и личный вклад в развитие муниципальной системы образования.