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Мэр Красноярска вручил награды воспитателям

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Красноярск
11:16 28 Сентября 2022
общество, красноярск, детсад, награда
Фотография © admkrsk.ru
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​27 сентября Владислав Логинов, глава Красноярска посетил мероприятие в честь работников сферы дошкольного образования и поздравил их с профессиональным праздником, пишут на сайте администрации города.

В связи произошедшими трагическими событиями в Ижевске мероприятие началось с минуты молчания.

После вступительных поздравлений от молодых воспитателей и детских творческих коллективов с приветственным словом обратился Владислав Логинов.

Затем состоялась церемония награждения. Мэр вручил почётную грамоту Светлане Жуковой, старшему воспитателю детского сада № 120 за высокие результаты в деятельности и создание оптимальных условий для развития детей. Кроме того, он поощрил дошкольных работников благодарственными письмами главы города за высокий профессионализм и личный вклад в развитие муниципальной системы образования.

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